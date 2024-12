Nobelprijscomité looft oud-winnaar Carter als voorvechter vrede

OSLO (ANP/RTR) - Het Nobelprijscomité heeft de overleden Amerikaanse president Jimmy Carter geprezen om zijn decennialange inzet voor vreedzame oplossingen van internationale conflicten. Carter, die president was tussen 1977 en 1981, ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2002.

Het comité komt meestal niet met een verklaring als er een oud-winnaar overlijdt, maar maakte voor Carter een uitzondering. De Amerikaan wordt geloofd als voorvechter van vrede, democratie en mensenrechten. Carter wist onder meer in 1978 een vrede tussen Israël en Egypte te bemiddelen en bleef zich ook na zijn tijd in het Witte Huis inzetten voor diplomatieke oplossingen van conflicten.

Veel wereldleiders hebben al warme woorden over de president gesproken na zijn overlijden. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei bijvoorbeeld dat de wereld een "grootse bemiddelaar" had verloren.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte dat Carter ook belangrijk was voor de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China. Carter was degene die in 1979 besloot om diplomatieke banden aan te gaan met Beijing. Dat betekende dat hij de regering daar erkende als de ware Chinese regering, in plaats van die in Taiwan.