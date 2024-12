Waarom je beter geen halve wasjes kan draaien

Iedereen kent het wel: je favoriete shirt ligt is vies of je sportkleding ligt te stinken in de tas, maar er ligt verder niks in de wasmand. Dus denk je snel even een halfvol wasje te draaien. Toch is dit geen goed idee. Het is slecht voor je portemonnee, en daarnaast wordt je was er niet schoner op.

De Consumentenbond onderzocht twaalf verschillende wasmachines en kwam met een opvallende ontdekking: een halfvolle trommel wordt minder warm dan een volle. En het gevolg is dat je wasgoed minder fris en schoon uit de machine komt. Het idee van ‘snel even een klein wasje draaien’ klinkt leuk, maar het resultaat is niet prettig.

Onhygiënisch en duur

En dan blijkt het draaien van halve trommels je ook nog eens meer geld te kosten. De Consumentenbond rekende het even voor: twee keer per week een volle trommel draaien is goedkoper dan vier keer met een halfvolle. Jaarlijks kun je daarmee zo’n 30 euro besparen.

Wanneer is de trommel vol genoeg?

Een volle trommel, dat klinkt mooi, maar hoeveel kun je eigenlijk precies inladen? Bij een katoenen was gebruik je een letterlijke vuistregel: bovenop de was moet een vuist aan ruimte overblijven. Voor fijne stoffen, wol of synthetisch wasgoed is het beter om de trommel iets minder vol te proppen, ongeveer twee derde vol is het beste.

