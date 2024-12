Nobelprijswinnaar waarschuwt voor kernwapens bij uitreiking prijs

OSLO (ANP/DPA) - In Oslo is de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan de hoofden van Nihon Hidankyo, de Japanse organisatie die overlevenden van de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki vertegenwoordigt. Bij de uitreiking waarschuwden de winnaars opnieuw dat kernwapens nog steeds een grote bedreiging voor de wereld vormen.

Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka en Toshiyuki Mimaki namen hun medailles en diploma in ontvangst. Tanaka (92) legde tijdens de ceremonie een verband tussen hoe hij in 1945 als 13-jarige het bombardement op Nagasaki meemaakte en de hedendaagse nucleaire dreiging. "Stel je eens voor, er zijn 4000 kernkoppen, klaar om onmiddellijk gelanceerd te worden. Dat betekent dat nu direct honderden of duizenden keren meer schade kan worden aangericht dan in Hiroshima en Nagasaki." sprak hij. "Laat ons samenwerken aan een menselijke samenleving, in een wereld die vrij is van kernwapens en oorlogen!"