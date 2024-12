Walgreens opvallende stijger op Wall Street na overnameberichten

NEW YORK (ANP) - Walgreens Boots Alliance was dinsdag een opvallende stijger op de aandelenbeurzen in New York. Ingewijden zeiden tegen de krant The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg dat de apothekersketen in gesprek is om zichzelf te verkopen aan investeerder Sycamore Partners. Als de partijen een overeenkomst sluiten, zou dat betekenen dat Walgreens van de beurs verdwijnt. In New York steeg Walgreens 17,7 procent.

Volgens de bronnen zouden de bedrijven begin volgend jaar een deal kunnen sluiten als de gesprekken blijven doorgaan. Walgreens gaat door een zware periode. In oktober meldde de apothekersketen in drie jaar tijd ongeveer 1200 vestigingen te gaan sluiten. Ook heeft Walgreens last van de opkomst van onlinewinkels als Amazon.

De Dow-Jonesindex daalde 0,4 procent op 44.247,83 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6034,91 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 19.687,24 punten.

Beleggers wachten vooral op nieuwe inflatiegegevens die woensdag komen. Het is het laatste inflatiecijfer voordat de Federal Reserve een rentebesluit neemt. Over het algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente volgende week opnieuw verlaagt. Wel is dat mogelijk voorlopig de laatste renteverlaging.

Super Micro Computer daalde 8,2 procent. Topman Charles Liang zei tegen persbureau Reuters er vertrouwen in te hebben dat de serverfabrikant niet van de Nasdaq zal verdwijnen. Onlangs kreeg het bedrijf uitstel voor het inleveren van zijn jaarverslag. Omdat het bedrijf zijn deadline had gemist, zou het niet aan de beursregels voldoen.

Oracle verloor 6,7 procent. Het Amerikaanse softwareconcern zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal. De resultaten voldeden echter niet aan de hoge marktverwachtingen.

Boeing klom 4,5 procent. De vliegtuigfabrikant heeft de productie van zijn bestverkochte vliegtuig, de 737 MAX, hervat.

Nvidia daalde 2,7 procent, nadat het een dag eerder al 2,6 procent verloor. De Chinese markttoezichthouder is een onderzoek gestart naar de fabrikant van chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Aanleiding zijn vermoedens dat het bedrijf de concurrentieregels in het land heeft overtreden.

De euro was 1,0526 dollar waard, tegen 1,0511 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 68,36 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 71,96 dollar per vat.