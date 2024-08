Nobelprijswinnaar Yunus gaat interim-regering Bangladesh leiden

DHAKA (ANP/AFP) - Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus is aangewezen als interim-premier van Bangladesh, dat zonder regering was komen te zitten na het aftreden van Hasina Wajed. Yunus had al aangegeven bereid te zijn die rol op zich te nemen en de president maakte bekend dat de bekende econoom nu het land gaat besturen.

De president had dinsdag overleg met militaire leiders en kopstukken van de studenten die de afgelopen weken massaal hebben gedemonstreerd tegen Hasina. De studenten wilden dat Yunus zou worden aangesteld als tijdelijke leider van het land. De studenten benadrukken tevreden te zijn met de uitkomst van het gesprek.

De 84-jarige Yunus won in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede voor het werk dat hij met zijn Grameen Bank deed. Die verschafte microkredieten aan de armste bevolking van Bangladesh, zodat die bedrijven kon opzetten of bijvoorbeeld kon investeren in materiaal voor de landbouw.

Hij steunde de studentenprotesten van de voorbije weken, waarbij veel doden vielen. De vorige premier Hasina sprak zich eerder juist uit tegen hem, omdat hij corrupt zou zijn. Hij werd in januari veroordeeld tot zes maanden cel voor verduistering, maar is in beroep gegaan.