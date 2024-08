Drentse klanten energiebeheerder getroffen door stroomstoring

VLEDDER (ANP) - Ongeveer 13.000 klanten van energiebeheerder Enexis in de provincie Drenthe zijn getroffen door een stroomstoring. Voor ruim 10.000 klanten duurde het ongemak slechts enkele minuten, maar 2700 aansluitingen in het zuidwesten van de provincie zitten twee uur na het ontstaan van de storing nog zonder stroom. De nog getroffen klanten wonen in de omgeving van de plaats Vledder.

Volgens een woordvoerder van Enexis is de storing veroorzaakt door een defecte stroomkabel. "Monteurs zijn nog bezig om de exacte locatie van de kabel te vinden". Enexis verwacht dat het ongemak nog zeker tot dinsdagavond 21.45 zal duren.