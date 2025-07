Nog drie vermisten in zwaarst getroffen gebied Texas

KERRVILLE (ANP) - Het aantal vermisten na de overstromingen in Texas, is in het zwaarst getroffen gebied Kerr County gedaald naar drie. Vorige week liet de gouverneur van Texas nog weten dat er in de hele staat 101 vermisten waren, waarvan 97 in Kerr County.

De lokale autoriteiten in het district melden zaterdag dat veel mensen die aanvankelijk als vermist waren opgegeven, veilig zijn teruggevonden en van de lijst zijn verwijderd. Van andere personen op de lijst zijn de lichamen inmiddels aangetroffen.

In Kerr County stierven 116 mensen als gevolg van de overstromingen op 4 juli, onder wie tientallen kinderen. In heel Texas kwamen zeker 135 mensen om.