Beer die jogger in Italië doodde overgebracht naar Duitsland

ROME (ANP) - De beer die in 2023 in de Italiaanse Alpen een jogger doodde, is na lang getouwtrek overgebracht naar Duitsland. Berin JJ4, ook wel Gaia genoemd, wordt ondergebracht in een reservaat in het Zwarte Woud.

Nadat het dier een 26-jarige man had gedood, gaven bestuurders van de Noord-Italiaanse provincie Trente het bevel haar te vangen en te doden. Maar dat laatste werd verhinderd door juridische stappen van milieuactivisten, die vervolgens actie voerden om de beer over te brengen naar een dierenopvang in het buitenland.

In mei 2024 werd besloten dat JJ4 naar het park in Duitsland zou worden overgebracht. De bouw van een nieuw verblijf in de opvang liep echter vertraging op door zware regenval in de omgeving, waardoor de beer niet eerder kon verhuizen. Inmiddels is JJ4 aangekomen in het park, waar ook haar moeder Jurka sinds 2010 leeft.