1 van doden Manchester waarschijnlijk neergeschoten door politie

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:38
bijgewerkt om vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:02
anp031025135 1
- Een van de doden bij de synagoge in Manchester is waarschijnlijk neergeschoten door de politie. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het slachtoffer een schotwond had, maar de politie gaat ervan uit dat de vermoedelijke dader geen vuurwapen bij zich had.
De politie heeft geschoten op de verdachte, Jihad al-Shamie, om te voorkomen dat hij de synagoge zou betreden. Daarbij is mogelijk ook een omstander geraakt.
Bij de synagoge zijn donderdag drie mensen om het leven gekomen, onder wie al-Shamie. Er worden nog drie gewonden behandeld in het ziekenhuis. Een van hen heeft ook een schotwond, maar die is niet levensbedreigend.
De Britse premier Keir Starmer heeft een bezoek gebracht aan de synagoge. Hij liep samen met zijn vrouw rond het gebouw en sprak onder meer met politieagenten. Hij zei eerder al dat het ging om een terroristische aanslag op de joodse gemeenschap.
