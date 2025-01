Bewoners Tarwekamp kunnen voorlopig niet terug, pand te onveilig

DEN HAAG (ANP) - Bewoners van de Haagse Tarwekamp kunnen voorlopig niet naar hun appartement terugkeren. Een groot deel van de koopwoningen in het pand is nog niet veilig na de fatale explosies van 7 december, meldt de gemeente Den Haag namens de bewoners en de Vereniging van Eigenaren. Dat blijkt uit bouwkundig onderzoek dat door een extern adviesbureau is uitgevoerd.

Een van de conclusies van dat onderzoek is dat de woningen en bedrijfsruimtes in het rechterdeel van het complex aan de Tarwekamp niet stabiel zijn. De stabiliteit kan worden verbeterd met gemetselde muren of stalen portalen, maar "dat gaat zeker nog vele maanden duren", aldus de gemeente. "Ook is het niet uitgesloten dat dit deel pas weer gebruikt kan worden als het deel dat helemaal is verwoest, weer is herbouwd."

Het linkerdeel van het getroffen pand in de wijk Mariahoeve is weliswaar veilig en zou na herstelwerk weer in gebruik kunnen worden genomen, maar de kelders en fundering moeten nog wel worden gecontroleerd. Ook moet de kelderbak van het pand met ballastzakken worden verzwaard om te voorkomen dat grondwater de bak omhoogduwt.

Tijdelijke huisvesting

Direct getroffenen en omwonenden van het pand zijn deze week geïnformeerd over de situatie. Volgens burgemeester Jan van Zanen zijn veel mensen uit de wijk opgelucht dat er nu wat meer duidelijkheid is. "Ik hoop dat dit enige mate van rust en houvast geeft voor de direct getroffenen en omwonenden na de afschuwelijke ramp."

Twaalf gedupeerde huishoudens verblijven in tijdelijke woningen, waar ze ook de komende zes maanden kunnen blijven. Door de explosies en de daaropvolgende brand aan de Tarwekamp kwamen zes mensen om het leven. Er zijn vier verdachten aangehouden in de zaak.