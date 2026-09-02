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Nog een verdachte aangehouden na schietpartij Overasselt

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 12:59
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OVERASSELT (ANP) - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag nog een verdachte aangehouden in de omgeving van Overasselt na de schietpartij in de Gelderse plaats. Het totale aantal aangehouden verdachten komt daarmee uit op 35. De betrokkenheid van alle verdachten wordt verder onderzocht, meldt de politie.
In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Bij een woning aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten zwaargewond. De politie startte daarop een grootschalige zoekactie waarbij dinsdag op meerdere plekken al 34 mensen werden aangehouden. Die aanhoudingen werden onder meer verricht in een nabijgelegen maisveld en tijdens acties bij het station van Nijmegen en op de snelwegen A73 in Noord-Brabant en A76 in Limburg. Ook werden meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen.
De politie adviseert mensen om 112 te bellen als zij verdachte voorwerpen, situaties of personen zien. "Onderneem zelf geen actie", aldus de politie.
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