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Zieke Mads Pedersen stapt uit Vuelta

Sport
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 12:50
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CARTAGENA (ANP) - Wielrenner Mads Pedersen, de Deense winnaar van het puntenklassement in de Tour de France, stapt woensdag niet meer op in de elfde etappe van de Vuelta. Dat meldt zijn ploeg Lidl-Trek op X. Volgens zijn ploeg was Pedersen de afgelopen dagen ziek en zal hij zich richten op zijn overige doelen dit seizoen.
Pedersen was in de Tour heel zichtbaar met een etappezege, aanvallend koersen en de eindzege in het puntenklassement. Deze Vuelta kon hij dat niet herhalen. Hij stond na tien etappes vierde in het puntenklassement.
De oud-wereldkampioen maakt vermoedelijk zijn opwachting bij de wereldkampioenschappen op de weg, eind deze maand in het Canadese Montréal.
De Vuelta gaat woensdag verder met een overwegend vlakke etappe van Cartagena naar Lorca. De rode leiderstrui hangt sinds het uitvallen van Tadej Pogačar om de schouders van Enric Mas. Wout van Aert draagt het groen.
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