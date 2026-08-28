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Nog geen aanhoudingen vuurwerkgooiers bij voetbalwedstrijd

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 15:02
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LEEUWARDEN (ANP) - De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van SC Cambuur uit Leeuwarden. Fans van Feyenoord gooiden het vuurwerk, waarbij zeven mensen gewond raakten.
De dinsdag na het incident maakte de politie Noord-Nederland bekend camerabeelden te gaan bekijken op zoek naar mogelijke daders. Vrijdag laat de politie weten nog steeds bezig te zijn met het bestuderen van de beelden. De politie zegt nog niet te weten wanneer dit onderzoek is afgerond.
Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club tegen NEC en PEC Zwolle. Donderdag werd bekend dat er vooralsnog geen extra maatregelen komen rond de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag, zondag in Rotterdam.
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