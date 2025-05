Nog geen besluit over spoeddebat Haagse raad over Scheveningen

DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet bekend of de gemeenteraad van Den Haag volgende week een spoeddebat houdt over de rellen donderdagavond in Scheveningen. Daar wordt dinsdag een besluit over genomen, laat de griffie weten. De volgende raadsvergadering staat gepland voor donderdag.

Honderden jongeren raakten donderdagavond slaags rond het Kurhaus in Scheveningen. Volgens de politie hadden verschillende groepen elkaar vooraf bedreigd via sociale media. Op een gegeven moment keerde de menigte zich tegen de politie.

Oppositiepartijen Hart voor Den Haag en VVD hebben een debat aangevraagd. Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, wil ook van burgemeester Jan van Zanen weten "hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen". VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg spreekt van "woestmakende beelden van relschoppend tuig". Ze voegt eraan toe: "Het moet voor eens en altijd duidelijk worden gemaakt: je bent niet welkom op Scheveningen als je dit soort gedrag vertoont."