Inflatie eurozone blijft hangen op 2,2 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in april blijven hangen op 2,2 procent. Dat meldt Eurostat op basis van een snelle raming. Het Europese statistiekbureau ziet vooral dat de prijzen in de dienstensector sterk zijn gestegen in april. Ook voeding, alcohol en tabak werden duurder. Energie werd juist goedkoper.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag al bekend dat de inflatie in Nederland op basis van de Europese rekenmethode volgens een voorlopige schatting is uitgekomen op 4,1 procent, tegen 3,4 procent een maand eerder. De inflatie in Nederland is daarmee al geruime tijd relatief hoog vergeleken met andere Europese landen.