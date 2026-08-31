Nog geen deal begroting, coalitieleiders spreken maandag verder

DEN HAAG (ANP) - De leiders van D66, VVD en CDA zijn na ruim vijftien uur onderhandelen over de begroting het nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt volgens een woordvoerder van Financiën maandagochtend om 09.00 uur voortgezet.

De tijd dringt voor Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). De stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders verlieten het ministerie van Financiën zonder de media te woord te staan.