ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog geen deal begroting, coalitieleiders spreken maandag verder

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 2:15
anp310826002 1
DEN HAAG (ANP) - De leiders van D66, VVD en CDA zijn na ruim vijftien uur onderhandelen over de begroting het nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt volgens een woordvoerder van Financiën maandagochtend om 09.00 uur voortgezet.
De tijd dringt voor Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA). De stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders verlieten het ministerie van Financiën zonder de media te woord te staan.
loading

POPULAIR NIEUWS

e3e20f5d-ec7b-4daf-abea-a66c96880f57

Dit kost een biertje in Europa

shutterstock_2835746933

Opa en oma vinden het gezellig, het kleinkind niet: 5 dingen die kinderen liever overslaan

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Wat je per leeftijd moet sparen voor je kind: van zwemles en laptop tot collegegeld

shutterstock_2657400799

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

shutterstock_2835721131

Dit bedrag kom je als starter gemiddeld tekort voor een koophuis in 2026

anp300826128 1

Amerikaanse militairen leiders waarschuwen Hegseth voor doorzetten Iranoorlog

Loading