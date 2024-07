Nog geen hekken om landgoed dat dicht moet na incidenten met wolf

LEUSDEN (ANP) - Het deel van het landgoed bij Leusden waar mensen sinds donderdagmiddag niet meer mogen komen na incidenten met een wolf, is nog toegankelijk. Een ANP-fotograaf ter plaatse ziet bij de toegangswegen van het landgoed Den Treek nog geen hekken staan. Op de website van de gemeente Leusden wordt wel gesproken over hekken en borden bij het begin van de toegangswegen van het "afgesloten kerngebied".

Een woordvoerster laat weten dat die nog worden geplaatst. De eigenaar van het landgoed is daarvoor verantwoordelijk, aldus de gemeente. Wanneer de hekken er komen, is niet duidelijk. De zogeheten rentmeester van het landgoed is niet bereikbaar voor een reactie. Er hangen op het landgoed wel borden waarop staat dat er in het gebied momenteel wolven leven, met tips over wat mensen kunnen doen als ze een wolf tegenkomen.

De gemeente Leusden en de provincie Utrecht hebben donderdagmiddag een noodbevel afgegeven voor een deel van het landgoed Den Treek, op de Utrechtse Heuvelrug. De eigenaar kreeg daarmee de opdracht dat gebied niet langer open te stellen. Eerder hadden de provincie en gemeente mensen al opgeroepen om dit deel van het landgoed te mijden, nadat daar dinsdag een meisje door een wolf was gebeten. Eerder deze maand werd ook een aangelijnde hond gebeten en meegenomen door vermoedelijk een wolf.

Volgens de gemeente leven er voor zover bekend drie wolven en vijf welpen in het gebied, dat nog tot en met 15 augustus afgesloten is.