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Nog meer winkels in Den Haag timmeren pui dicht

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Uit vrees voor ongeregeldheden worden zaterdagochtend meer winkels in het centrum van Den Haag gebarricadeerd. Een verslaggever van het ANP ziet op verschillende plekken in de winkelstraat werklui bezig zijn winkels dicht te timmeren. Het gaat onder meer om de MediaMarkt aan de Grote Marktstraat. Ook de Primark en Decathlon zijn uit voorzorg gebarricadeerd.
Via social media gaan oproepen rond om in verschillende steden de straat op te gaan om te protesteren. Wie er achter de accounts zit, is onduidelijk. Gevreesd wordt dat de protesten uitmonden in plunderingen en rellen, zoals in Frankrijk.
Vrijdagavond was al te zien dat onder anderen Oger op het Noordeinde, de Legostore aan de Spuistraat, ICI Paris XL in de Passage, Tommy Hilfiger in de Hoogstraat en Kruidvat, ICI Paris XL, Jack & Jones en Guess in de Grote Marktstraat maatregelen hadden genomen.
ICI Paris XL heeft ook in Amsterdam maatregelen genomen bij twee filialen.
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