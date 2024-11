Nog niet bekend of Amsterdam noodverordening donderdag intrekt

AMSTERDAM (ANP) - Het is nog niet duidelijk of de noodverordening in Amsterdam donderdag wordt ingetrokken of verlengd. Burgemeester Femke Halsema zei in het spoeddebat met de gemeenteraad dat ze nog niet kan zeggen of de veiligheidsmaatregelen worden opgeheven. "Dat is afhankelijk van de atmosfeer in de stad, met name 's nachts."

In de hoofdstad geldt sinds vrijdag 19.00 uur een noodverordening. Die werd ingesteld na de gewelddadigheden na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv in de nacht van donderdag op vrijdag. Aanvankelijk was de noodverordening afgekondigd tot afgelopen maandagochtend vroeg, maar die is verlengd tot donderdag 12.00 uur.

"Het is een paardenmiddel, daar ben ik het mee eens", zei ze verder naar aanleiding van vragen over de maatregel. Ook verzekerde ze dat de sinterklaasintocht in de hoofdstad, aanstaande zondag, wel kan doorgaan.