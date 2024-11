Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar acties voorloper AIVD

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer steunt een pleidooi van SP'er Michiel van Nispen om extra onafhankelijk onderzoek te doen naar acties van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorloper van de AIVD. Het kabinet had de motie ontraden omdat al veel dossiers van de dienst zijn overgedragen aan het Nationaal Archief om dergelijk historisch onderzoek mogelijk te maken.

Het afgelopen jaar kwamen berichten naar buiten dat de BVD onder anderen een journalist vele jaren heeft gevolgd. Ook hield de dienst na de Tweede Wereldoorlog Joden in de gaten die betrokken waren bij het Nationaal Auschwitz Comité. En Argos en Het Parool meldden in augustus na archiefonderzoek dat de BVD tijdens de Soeharto-dictatuur in Indonesië tientallen Indonesiërs in de gaten hield.

Volgens Van Nispen is het belangrijk om precies te weten wat er is gebeurd. Verantwoordelijk minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) ziet geen aanleiding voor extra onderzoek, zei ze vorige week in de Kamer. Ze wees naast de overgedragen 10.000 dossiers ook op het feit dat de AIVD een historisch adviseur in dienst heeft genomen "die ook extern onderzoek zal faciliteren als er onderzoekswensen liggen".