Formule 1 presenteert teams op grote show in februari in Londen

LONDEN (ANP) - De Formule 1 komt in februari volgend jaar met een groot evenement in Londen waar alle tien renstallen hun racewagen voor het nieuwe seizoen presenteren. Het evenement F1 75 Live, dat het 75e jaar van de sport moet inluiden, vindt op de avond van 18 februari plaats in The O2 in de Britse hoofdstad.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 komen alle tien teams, met hun rijders en teambazen, samen in aanwezigheid van Formule 1-fans om hun nieuwe wagens te presenteren. Tijdens de avond zijn er interviews met de belangrijkste personen en de teambazen, meldt de Formule 1. In de voorgaande seizoenen hadden alle teams een eigen presentatie van de nieuwe auto.