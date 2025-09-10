Nog rustig op Schiphol bij begin staking KLM-personeel

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is het woensdagochtend nog rustig, ziet een verslaggever ter plaatse. Grondpersoneel van KLM legt vanaf 08.00 uur twee uur lang het werk neer uit onvrede over een cao-akkoord tussen KLM en drie vakbonden.

De staking door onder meer medewerkers die bagage in- en uitladen is georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. KLM heeft uit voorzorg ruim honderd vluchten geschrapt, wat gevolgen heeft voor zo'n 27.000 passagiers.

In vertrekhal 2 op de luchthaven is het rond 08.00 uur rustig en ook in vertrekhal 1 zijn rond de delen waar KLM normaal vliegt woensdagochtend weinig mensen te zien.