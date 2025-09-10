Nog steeds minder plastic flessen ingezameld dan verplicht

DEN HAAG (ANP) - Nog steeds lukt het Verpact niet om voldoende plastic flessen met statiegeld in te zamelen. Vorig jaar steeg het percentage ingezamelde flessen en flesjes volgens cijfers van de stichting iets ten opzichte van het jaar daarvoor, maar de organisatie voldoet nog niet aan de wet.

In 2024 werd 77 procent van de statiegeldflessen ingezameld. In 2023 ging het om 74 procent. Eigenlijk moet Verpact ervoor zorgen dat 90 procent van deze flessen wordt ingezameld. In 2024 werd 83 procent van de blikjes met statiegeld ingeleverd. De Inspectie Leefomgeving en Transport legde Verpact vorige week een last onder dwangsom op vanwege de te lage aantallen.

Doordat mensen niet alle statiegeldflessen- en blikjes inleverden, bleef vorig jaar 139 miljoen euro aan statiegeld liggen. Verpact wil dat er meer inleverpunten komen. Hoger statiegeld werkt volgens de stichting niet.

Verpact is de organisatie die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen.