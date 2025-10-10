Nog vier activisten vast na spoorblokkade Amsterdam Centraal

AMSTERDAM (ANP) - Vier activisten die woensdagavond deelnamen aan de blokkade van het treinverkeer op Amsterdam Centraal zitten nog vast. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Bij de actie werden twintig mensen van de activistengroep Extinction Rebellion (XR) aangehouden. Zestien van hen werden donderdagavond en vrijdagochtend vrijgelaten.

De vier die nog vastzitten, mogen waarschijnlijk vrijdagavond ook naar huis, verwacht de woordvoerder. Het is niet duidelijk waarom zij nog vastzitten.

Volgens de woordvoerder kunnen alle actievoerders een dagvaarding verwachten. Zij worden onder meer verdacht van overtreding van de Spoorwegwet en belediging van politieagenten.