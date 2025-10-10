Van der Plas noemt misstanden bij arbeidsmigratie 'incidenten'

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas vindt uitbuiting van arbeidsmigranten geen structureel probleem. In het NOS-Radiodebat sprak zij van "schrijnende incidenten" die wat haar betreft wel harder moeten worden aangepakt. Maar zij weersprak dat er te veel arbeidsmigranten naar Nederland worden gehaald. "Er zijn er zoveel als de samenleving nodig heeft."

Van der Plas kreeg direct scherpe kritiek van NSC-voorman Eddy van Hijum, die vindt dat Nederland "verslaafd is geraakt aan goedkope arbeid", met grote leefbaarheidsproblemen in wijken tot gevolg. Ook DENK-leider Stephan van Baarle zei dat misstanden waarvan arbeidsmigranten slachtoffer worden "aan de orde van de dag" zijn.

NSC wil de inzet van arbeidsmigranten in onder meer de vleessector verbieden. Van der Plas vindt dat veel te ver gaan en wierp tegen dat slechts bij enkele "kleine slachterijtjes" misstanden voorkomen. "Dat is echt niet waar", onderbrak Van Hijum haar. Van der Plas waarschuwde dat veel producten duurder zullen worden als NSC zijn zin krijgt en arbeidsmigratie wordt ingeperkt.

Van Baarle is het niet met Van Hijum eens dat de Nederlandse economie te afhankelijk is van arbeidsmigranten. Maar hij vindt wel dat ze betere bescherming verdienen, en verwijt Van der Plas dat zij niet wilde instemmen met maatregelen om daarvoor te zorgen.