Nog vier verdachten vast voor geweld Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Vier verdachten van het plegen van geweld rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv in Amsterdam worden maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam. Die zal beslissen over het verlengen van hun voorarrest. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt maandag aan het einde van de middag mogelijk uitspraken te kunnen doen of er een snelrechtzitting komt.

Een van de vier verdachten is een 26-jarige Amsterdammer, die vrijdagavond is aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging op het Spui, tijdens de ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij is opgepakt nadat hij was herkend op camerabeelden. Daarop zou te zien zijn hoe hij iemand mishandelt.

De drie overige verdachten die nog vastzitten zijn donderdagmiddag- en avond voorafgaand aan de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv aangehouden. Onder hen zijn twee minderjarigen die worden verdacht van openlijk geweld tegen een onbekend gebleven persoon. Een meerderjarige wordt verdacht van geweld tegen politieagenten.