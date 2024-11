Fabrikanten maken fatbikes speciaal voor kinderen

Aan fatbikes valt geld te verdienen, zeker onder jonge gebruikers. Fatbike producent Ouxi mikt met een nieuw, kleiner fietsje op kinderen vanaf 10 jaar.

Ouxi biedt volgens het AD de minifatbike Cooryda C80 Pro Mini vanaf volgende maand te koop aan. De fatbike heeft een verlaagd frame en kleinere wielen van 16 inch, maar behoudt de kenmerkende brede banden. De fiets lijkt daarmee een exacte kopie van de gewone fatbike, maar dan in zakformaat. De kinderversie kost ongeveer 900 euro en is, heel passend, verkrijgbaar in babyblauw en -roze.

Ouxi zegt dat de fatbike voldoet aan de regels en 25 km per uur kan. Maar het is de vraag of dat klopt en hoe eenvoudig het is daar 50 km van te maken.