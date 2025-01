Nog zes betogers vast na actie XR op A10 en A4

AMSTERDAM (ANP) - Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zitten nog vast, nadat ze zaterdag blokkades hadden veroorzaakt op de A10 en nabijgelegen A4. Volgens een woordvoerster van de politie is de rest van de 44 opgepakte betogers, die betrokken waren bij de blokkades, na verhoor inmiddels weer vrij. Het Openbaar Ministerie beslist later of ze worden vervolgd. De zes actievoerders zitten vast voor overtreding van de Wegenverkeerswet.

In totaal werden er bij de XR-actie tegen ING ongeveer 190 mensen aangehouden. Naast de twee blokkades op de snelweg, die met busjes en een auto werden veroorzaakt, probeerde ook een groep bij de S109 de snelweg op te komen. De politie was volop aanwezig, waardoor de actievoerders niet verder kwamen dan de oprit. Hier werden nog eens bijna 150 betogers aangehouden en verplaatst in bussen naar Amsterdam-Noord. Daar zijn ze vrijgelaten.

XR wil dat ING, waarvan het voormalige kantoor langs de snelweg staat, stopt met de financiering van de fossiele industrie.