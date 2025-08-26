Noodsituaties treffen vrijwel heel Spanje, minister belooft hulp

MADRID (ANP) - In op één na alle autonome gemeenschappen van Spanje zijn er noodsituaties als gevolg van grote natuurbranden geweest. De regering heeft in zestien van de zeventien gemeenschappen tussen 23 juni en 25 augustus gebieden aangemerkt als 'door nood getroffen zones'. Alleen Baskenland is gespaard gebleven.

Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska zei dat dit aantoont dat Spanje een van de grootste rampen van de afgelopen jaren beleeft met 113 natuurbranden. Het gevaar is volgens de bewindsman nog niet voorbij, want er zijn nog steeds natuurbranden. Hij belooft de getroffen regio's en burgers snel te helpen bij het, waar mogelijk, herstellen van schade.