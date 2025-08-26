Risico op natuurbranden in hele land op hoogste niveau

DEN HAAG (ANP) - Door de droogte is de kans op een natuurbrand in nagenoeg het hele land groot. Het risico staat op het hoogste niveau, fase 2, in alle 21 veiligheidsregio's die meedoen aan de site natuurbrandrisico.nl van de brandweer. IJsselland, Twente en Zeeland hebben dinsdag als laatsten het waarschuwingsniveau verhoogd.

In droge periodes kan een natuurbrand gemakkelijk ontstaan. Het vuur kan zich daarna snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Bij fase 2 zijn hulpdiensten extra alert en voeren ze verkenningsvluchten uit. Ook kondigen autoriteiten in sommige gevallen een stookverbod af. Bezoekers van natuurgebieden moeten voorzichtig zijn met vuur en geen sigarettenpeuken weggooien.

De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid houden het natuurbrandrisico niet bij.