ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Risico op natuurbranden in hele land op hoogste niveau

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:38
anp260825136 1
DEN HAAG (ANP) - Door de droogte is de kans op een natuurbrand in nagenoeg het hele land groot. Het risico staat op het hoogste niveau, fase 2, in alle 21 veiligheidsregio's die meedoen aan de site natuurbrandrisico.nl van de brandweer. IJsselland, Twente en Zeeland hebben dinsdag als laatsten het waarschuwingsniveau verhoogd.
In droge periodes kan een natuurbrand gemakkelijk ontstaan. Het vuur kan zich daarna snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Bij fase 2 zijn hulpdiensten extra alert en voeren ze verkenningsvluchten uit. Ook kondigen autoriteiten in sommige gevallen een stookverbod af. Bezoekers van natuurgebieden moeten voorzichtig zijn met vuur en geen sigarettenpeuken weggooien.
De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid houden het natuurbrandrisico niet bij.
Vorig artikel

Spotify introduceert berichtenfunctie op muziekstreamingplatform

Volgend artikel

Noodsituaties treffen vrijwel heel Spanje, minister belooft hulp

POPULAIR NIEUWS

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast

ANP-534100920

Verdachte (22) van moord op Lisa en zedendelicten vermoedelijk afkomstig uit Nigeria

anp250825147 1

Moeder herkent zoon op beelden woningoverval Berkel en Rodenrijs