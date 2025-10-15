Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

CDA -leider Henri Bontenbal laat eindelijk zijn politieke voorkeur doorschemeren. In de verkiezingspodcast van het AD zei hij dat, als hij zou moeten kiezen, hij liever met de VVD in zee gaat dan met GroenLinks-PvdA.

“Als je me het pistool op de borst zet, als ik de programma’s nu naast elkaar leg, en op basis van de samenwerking die we in het verleden hebben gehad, denk ik dat het voor mij makkelijker is om met de VVD te gaan”, legt hij uit.

Meer overlap

Tot nu toe hield Bontenbal zich op de vlakte over de vraag of het CDA bij een nieuwe kabinetsformatie naar links of naar rechts zou bewegen. Maar volgens hem is de overlap met de liberalen groter; vooral op het gebied van defensie, immigratie en het ondernemersklimaat.

De CDA-leider benadrukt dat de samenwerking met de VVD tijdens het vierde kabinet-Rutte goed verliep. “Ik ken ook heel veel VVD’ers vrij persoonlijk. Dat heb ik minder bij GroenLinks-PvdA. Dat is niet omdat ik ze niet mag of wat dan ook, maar gewoon omdat je de samenwerking al hebt gehad. Ik heb ze ervaren als betrouwbare coalitiepartners.”

CDA-traditie

Met zijn voorkeur voor de VVD zet Bontenbal een lange CDA-traditie voort: sinds de oprichting van de partij werkten de christendemocraten vooral met de liberalen samen, en slechts zelden met de PvdA . Het werd ook zelden een succes over links.

Reactie GL-PvdA

VVD-leider Dilan Yesilgöz grijpt Bontenbals uitspraken aan om twijfelende kiezers te overtuigen. Ze waarschuwde eerder dat het CDA “nog alle kanten op kan”. GL-PvdA-leider Frans Timmermans reageerde dinsdag luchtig op Bontenbals keuze: “Bontenbal bekent dat hij voor rechts kiest, en dat is ook hun natuurlijke plek. Het spel van het CDA van ‘we zitten in het midden’, dat is niet zo.”

"Dat is dan duidelijk: het CDA gaat over rechts als het de kans krijgt. Een stem op GroenLinks-PvdA is de enige garantie op een zo links en progressief mogelijk kabinet", aldus GL-PvdA-Tweede Kamerlid Jesse Klaver.