Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

Wie had gedacht dat een paar dumbbells niet alleen goed zijn voor je biceps, maar ook voor je darmen? Nieuw onderzoek van de Universiteit van Tübingen laat zien dat krachttraining de miljarden bacteriën in je darmen flink kan veranderen. En dat al binnen acht weken.

Je darmen zijn een bruisende berg micro-organismen: bacteriën, schimmels en virussen die samen het zogenaamde microbioom vormen. Ze helpen bij de spijsvertering, maken vitamines aan en beïnvloeden zelfs je stemming. Sommige bacteriën worden als goed beschouwd, omdat ze stoffen produceren die bijdragen aan je gezondheid. Maar wat blijkt? Ook je sportgewoonten spelen een rol in hoe dat ecosysteem zich ontwikkelt.

Voor het onderzoek lieten wetenschappers 150 mensen die normaal niet sporten, acht weken lang twee tot drie keer per week aan krachttraining doen. Sommigen werkten met lichte gewichten en veel herhalingen, anderen met zwaardere gewichten en minder reps. Het resultaat: iedereen werd sterker, maar niet iedereen in gelijke mate.

De onderzoekers zagen dat de groep die het meest aan kracht won opvallende veranderingen in hun darmbacteriën vertoonde. Vooral twee soorten, Faecalibacterium en Roseburia hominis, namen toe. Die produceren butyraat, een stof die goed is voor je darmwand en je immuunsysteem ondersteunt.

Toch is het niet zo zwart-wit. Sommige goede bacteriën namen juist af in aantal, terwijl andere die eerder gelinkt zijn aan een slechtere gezondheid toenamen. Wat dit vooral laat zien: iedereen heeft een unieke bacteriële vingerafdruk en die reageert op zijn eigen manier op beweging, voeding en stress.

Of de veranderingen in het microbioom nu de krachttoename veroorzaakten of andersom, is nog onduidelijk. Maar waarschijnlijk geldt: hoe meer we bewegen, hoe beter niet alleen ons lichaam, maar ook onze darmflora gedijt.