Noodtoestand in Guatemala om bendegeweld

GUATEMALA-STAD (ANP) - De president van Guatemala, Bernardo Arévalo, heeft zondag de noodtoestand afgekondigd in heel het land voor een periode van dertig dagen. Het besluit volgt op een weekend vol bendegeweld in gevangenissen in en rondom de hoofdstad Guatemala-Stad.

Gedetineerden in drie mannengevangenissen gijzelden zaterdagochtend in totaal 45 bewakers en een psychiater. De autoriteiten legden de schuld bij bendeleden, die met de gijzeling zouden protesteren tegen de weigering van de regering om bendeleiders over te brengen naar een gevangenis met een lager beveiligingsniveau.

Nadat veiligheidstroepen de controle hadden teruggekregen in een van de gevangenissen, voerden bendes zondag in en rondom de hoofdstad vergeldingsacties uit tegen de politie. Daarbij werden acht agenten gedood.

Inmiddels hebben de veiligheidstroepen de controle terug in alle drie de gevangenissen.

De noodtoestand is afgekondigd om de strijd op te voeren tegen de Barrio 18- en Mara Salvatrucha (MS-13)-bendes.