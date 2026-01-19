ECONOMIE
Acht aanhoudingen na ongeregeldheden in Haagse Schilderswijk

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 3:38
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zondagavond acht aanhoudingen verricht in de Schilderswijk in Den Haag naar aanleiding van ongeregeldheden na de verloren Afrika Cup-finale van Marokko. Drie mensen werden aangehouden voor openlijke geweldpleging, meldt de politie. Twee anderen werden aangehouden voor belediging. Ook werden twee aanhoudingen verricht voor het bezit van vuurwerk. De laatste aanhouding was voor het verstoren van de openbare orde.
Rond de Vaillantlaan en de Hoefkade brak kort na afloop van de verloren wedstrijd tegen Senegal onrust uit. Een grote groep mensen verzamelde zich op straat en er werd zwaar vuurwerk naar agenten en omstanders gegooid, waarna de politie ingreep. De mobiele eenheid werd ingezet en voerde meerdere charges uit. De politie zegt op sommige plekken geweld te hebben moeten gebruiken om de orde te herstellen.
Ook in Amsterdam was het korte tijd onrustig en werd de mobiele eenheid ingezet, melden AT5 en Het Parool. Op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West werden agenten met vuurwerk bekogeld. Volgens AT5 heeft de politie meerdere aanhoudingen verricht.
