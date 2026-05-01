Noodverordening in Weert om brandweer de ruimte te geven

WEERT (ANP) - In Weert geldt een noodverordening voor het gebied waar de brandweer nog steeds bezig is met het blussen van de natuurbrand. De noodverordening is donderdagavond laat ingegaan en geldt vrijdag nog steeds, laat een woordvoerder weten.

Behalve hulpverleners mag niemand het gebied rond de brand in. Dit is bedoeld om de brandweer de ruimte te geven. Bewoners moeten zoveel mogelijk binnenblijven. "Indien zij zich buiten het gebied begeven, is nieuwe toegang tot het afgesloten gebied wellicht niet meer mogelijk." Ook is het verboden om met drones boven de brand te vliegen.

Volgens de gemeentewoordvoerder is er geen directe aanleiding voor de noodverordening, maar met het zonnige weer en de meivakantie in het achterhoofd is de maatregel bedoeld om drukte rond het gebied te voorkomen. Er zit nog geen eindtijd aan de verordening.

De grote brand op en bij het militair oefenterrein ontstond donderdag en is inmiddels onder controle, maar nog niet uit.