Rusland meldt opnieuw Oekraïense aanval op haven Toeapse

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 10:14
TOEAPSE (ANP/DPA/RTR) - Oekraïne heeft de olieterminal in de haven van het Russische Toeapse weer aangevallen, aldus de lokale autoriteiten. Dit was de vierde aanval op de olie-installaties in de afgelopen twee weken.
Door de droneaanval is een brand ontstaan, die volgens Russische staatsmedia wordt bestreden door ruim honderd brandweerlieden. Er zijn geen gewonden.
Toeapse ligt aan de Zwarte Zee en is een belangrijke haven voor de Russische olie-export, die volgens Oekraïne cruciaal is voor het bekostigen van de oorlog. Eerdere aanvallen hebben veel schade aangericht. De meeste oliereservoirs zijn uitgebrand en ook de infrastructuur voor het overpompen van olie naar schepen is beschadigd.
Oekraïne valt ook olieraffinaderijen, oliedepots en havens elders in Rusland aan. Het kampt zelf met Russische aanvallen op energievoorzieningen. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky was dit vrijdag opnieuw het geval. Hij meldde ook zes gewonden door Russische aanvallen.
