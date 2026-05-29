Noodverordening in Zandvoort na dagen van onrust en overlast

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 15:15
ZANDVOORT (ANP) - In het stationsgebied, de middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met zondag 31 mei een noodverordening. Dat laat de gemeente op haar website weten.
Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied na "incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde". Volgens de gemeente is de noodverordening nodig om de veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers te kunnen garanderen tijdens de drukke dagen deze week in de Noord-Hollandse kustplaats.
De noodverordening geeft politie en handhaving de mogelijkheid om groepen weg te sturen die voor overlast zorgen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen.
Grenzen
Burgemeester David Moolenburgh zegt in een verklaring dat Zandvoort een "gastvrije badplaats" is, maar dat er wel "duidelijke grenzen" nodig zijn. "Wie die grenzen overschrijdt en de veiligheid van anderen in gevaar brengt, krijgt te maken met stevig en direct optreden."
Donderdag mochten agenten al preventief fouilleren in dit deel van Zandvoort. Een woordvoerder van de politie spreekt van een rustig verlopen avond, waarbij "tegen de honderd personen" werden gecontroleerd en geen bijzonderheden werden aangetroffen. Wel werd er één persoon aangehouden voor belediging.
Sinds donderdag is ook het gebied rond Nesselande strand in Rotterdam als veiligheidsrisicogebied aangewezen na onrust eerder in de week. Volgens politie en gemeente was ook daar sprake van een rustige donderdagavond. Bij de fouilleringen zijn volgens een woordvoerder van de politie "wat kleine dingetjes hier en daar aangetroffen, maar niet noemenswaardig". De aanwijzing duurt daar nog tot 12 juni.
