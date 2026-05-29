Brussel zegt nieuwe Hongaarse premier 16 miljard aan EU-geld toe

BRUSSEL (ANP) - Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, aldus de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat kondigde ze aan samen met de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte uit Magyars campagne was dat hij miljarden aan bevroren EU-tegoeden zou vrijspelen door hervormingen door te voeren.

Van die tegoeden komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Hongarije had nog tot eind augustus om daar aanspraak op te doen, voordat het geld definitief zou worden kwijtgescholden. Een ander deel van het geld, zo'n 4 miljard, komt uit het EU-fonds voor zogeheten achtergestelde gebieden. Ook komt er vanaf volgend jaar weer financiering voor Hongaarse universiteiten via het Erasmus+-programma.

Hoewel Magyar pas een paar weken premier is, ziet Von der Leyen "sterke signalen dat Hongarije inderdaad een nieuwe weg inslaat". Er zijn onder meer sterke afspraken gemaakt dat Hongarije corruptie in het land tegengaat en de rechtsstaat zal herstellen. Daaronder valt ook dat Hongarije zich aansluit bij het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) voor het controleren van de fondsen, zei ze.

Hervormingen

Hoe meer hervormingen Hongarije doet, hoe meer miljarden Hongarije kan vrijspelen, zei Von der Leyen. "Boodschappen en symbolen zijn belangrijk, maar hard werken maakt het verschil", zei ze. Er zal geen sprake zijn van "afsnijroutes" voor Hongarije om EU-geld sneller te verkrijgen.

Magyar zegt "heel dankbaar" te zijn voor het geld. Ook zegt hij maar "een paar weken nodig te hebben gehad" om het EU-geld te krijgen, "wat de vorige regering onder Viktor Orbán maar niet lukte".