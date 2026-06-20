Noodverordening in Zandvoort om verwachte drukte

ZANDVOORT (ANP) - De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Reden is de verwachting dat veel mensen de komende dagen de badplaats bezoeken vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen.

Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast geven of de doorgang blokkeren, kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald als dit onrust of onveilige situaties geeft. De verordening geldt vanaf zaterdag 16.00 uur voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied en duurt tot het eind van maandagavond.

"De afgelopen periode waren er op drukke momenten situaties waarbij extra inzet van politie en handhaving nodig was. Wij willen de extra drukte in goede banen leiden. Ook willen we snel kunnen ingrijpen als dat nodig is. Daarom geldt deze noodverordening. Politie en handhaving kunnen zo eerder ingrijpen bij drukte of onveilig gedrag", meldt de gemeente.