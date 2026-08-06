Noodverordening om natuurbrand Boschhuizerbergen nog actief

VENRAY (ANP) - De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boschhuizerbergen bij het Limburgse Oostrum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray.

Eerder werd gecommuniceerd dat de noodverordening tot minimaal 10.00 uur op donderdagochtend van kracht zou blijven. De gemeente Venray geeft geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt voor publiek.

De noodverordening houdt in dat het getroffen natuurgebied is afgesloten, onder meer om hulpdiensten daar de ruimte te geven. Er mogen ook geen drones vliegen en publiek moet de aanwijzingen van handhavers, politie en brandweer opvolgen.