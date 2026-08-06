ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noodverordening om natuurbrand Boschhuizerbergen nog actief

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 10:43
anp060826101 1
VENRAY (ANP) - De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boschhuizerbergen bij het Limburgse Oostrum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray.
Eerder werd gecommuniceerd dat de noodverordening tot minimaal 10.00 uur op donderdagochtend van kracht zou blijven. De gemeente Venray geeft geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt voor publiek.
De noodverordening houdt in dat het getroffen natuurgebied is afgesloten, onder meer om hulpdiensten daar de ruimte te geven. Er mogen ook geen drones vliegen en publiek moet de aanwijzingen van handhavers, politie en brandweer opvolgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

unnamed 123

Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

atoomagentschap iaea vindt mijnen bij kerncentrale zaporizja1690259375

Zóveel duurder wordt stroom in Nederland nu kerncentrales in Europa stilliggen door de droogte — en dit merk je vooral met een dynamisch contract

186661825_m

Scheiden rond je pensioen: zoveel verlies je écht aan ouderdomspensioen — en dit verandert er binnenkort

306692963_m

Worden we echt massaal dommer? Dit zegt de wetenschap

Loading