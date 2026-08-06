Wielrenner Del Toro verlengt bij UAE Emirates na sterke Tour

ABU DHABI (ANP) - De Mexicaan Isaac del Toro heeft na zijn sterke Tour de France zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd. De 22-jarige wielrenner ligt daardoor de komende vijf jaar nog vast bij de ploeg met daarin ook onder anderen vijfvoudig Tourwinnaar en regerend wereldkampioen Tadej Pogačar. Del Toro werd zelf derde bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk en won de witte jongerentrui.

Del Toro rijdt sinds 2024 voor UAE. De Mexicaan won dit jaar de etappekoersen Tirreno-Adriatico, Tour Auvergne-Rhône-Alpes en UAE Tour. Hij schreef de tweede etappe van de Tour de France in Barcelona op zijn naam.