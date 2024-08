Noodweer op Mallorca en Ibiza houdt nog even aan

PALMA DE MALLORCA (ANP) - De Balearen zijn woensdag getroffen door hevig noodweer en dat houdt volgens Weeronline de komende dagen nog aan. De Spaanse weerdienst AEMET waarschuwt bovendien op Mallorca en Ibiza nog voor veel neerslag in korte tijd.

In een paar uur kan donderdag in het noordoosten van Mallorca 180 millimeter regen vallen. Hiervoor geldt code rood. Op de rest van het eiland is code oranje van kracht en kan in een paar uur 150 millimeter vallen. Op Ibiza geldt ook kleurcode oranje en worden soortgelijke neerslagsommen verwacht. Volgens Weeronline is er vrijdag en zaterdag ook nog kans op buien, maar wordt het vanaf zondag droog en zonnig bij temperaturen rond 30 graden.

Door het hevige noodweer werden woensdag zeker veertig vluchten geannuleerd op het vliegveld van Palma de Mallorca. De verwachting is dat het vliegverkeer op het eiland tot en met vrijdag gestremd blijft. Het noodweer veroorzaakte veel schade op het eiland, maar voor zover bekend zijn geen doden gevallen. Volgens Spaanse media werd een tijdje gevreesd voor het leven van een visser, maar hij werd later door collega's schuilend voor het weer aangetroffen.

Vanaf Ibiza en het kleinere eiland Formentera werden beelden gedeeld van zeilboten en luxe jachten die in de haven op elkaar en op de rotsen klapten door het noodweer. Het waaide flink met windstoten van zeker 100 kilometer per uur.