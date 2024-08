Lavreysen doet mee aan sprinttoernooi zesdaagse Rotterdam

HILVERSUM (ANP) - Harrie Lavreysen komt ook op de komende editie van de zesdaagse van Rotterdam in actie. De drievoudig olympisch kampioen baanwielrennen van de Spelen van Parijs heeft zijn deelname aan het sprinttoernooi toegezegd, meldt de organisatie.

Lavreysen heeft al meerdere keren deelgenomen aan het sprinttoernooi in Rotterdam. Vorig jaar won hij dat klassement. De 27-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel is ook de houder van het baanrecord in Ahoy met een tijd van 9,733 seconden.

Wedstrijddirecteuren Peter Schep en Michael Zijlaard zijn blij met de komst van de olympisch kampioen. "Dat Harrie zijn olympische droom al maanden voor Parijs uitsprak en die ook nog waarmaakt, maakt hem heel bijzonder. Wij zijn als pure baanliefhebbers trots op zijn prestatie en op zijn deelname aan onze zesdaagse", zegt Zijlaard. "Harrie zal ongetwijfeld weer op jacht gaan naar die baanrecords."

De zesdaagse van Rotterdam vindt plaats van 10 tot en met 15 december.