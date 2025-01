Nooit meer Haagsche Hopjes

Liefhebbers van de traditionele Haagsche Hopjes zitten binnenkort met lege handen. Eerst verdwenen de bekende blikken met de vierkante koffiesnoepjes al uit de winkels, en nu is het doek definitief gevallen: de productie van de iconische lekkernij is gestopt. Toch houdt het Hopjesmuseum in Den Haag gewoon de deuren open, meldt Omroep West.

Ooit gingen de Haagsche Hopjes als warme broodjes over de toonbank, zowel binnen als buiten Nederland. Maar die tijden zijn voorbij. “De vraag is zodoende afgenomen dat mede om economische redenen nu geen nieuwe producties worden opgestart”, verklaart een topman van Cloetta, het bedrijf dat eigenaar is van het merk. Kortom, het koffiesnoepje is niet meer rendabel.

Een zoet ongelukje

Het ontstaan van de Haagsche Hopjes berust op een gelukkig toeval. In 1792 woonde diplomaat baron Hendrik Hop boven een bakkerij aan het Lange Voorhout in Den Haag. Naar verluidt liet hij op een dag een half leeggedronken kopje koffie met suiker en room per ongeluk op de kachel staan. De volgende dag trof hij een ingedikt, zoet brokje aan – en het smaakte naar meer.

“Hij ging ermee naar de beneden gelegen bakker en die begon in 1808 met de productie van de ‘bonbons van Baron Hop’. Uiteindelijk gingen andere fabrikanten ermee aan de slag en kreeg het de naam Haagsche Hopje. Nog wel vernoemd dus naar de toevallige uitvinder”, vertelt Jan van der Laan, oprichter van het museum De Haagsche Hopjesfabriek.

Het museum blijft bestaan

Voor wie niet zonder de herinnering aan de Hopjes kan, is er een troostprijs: het museum van Van der Laan blijft gewoon bestaan. Iedere eerste zondag van de maand opent hij de deuren – gratis en voor niks. „Er komen dan zo’n twee tot zes mensen per dag en dat is helemaal prima. Ik maak ook niet te veel reclame, want ik heb zelf nog genoeg andere dingen te doen”, zegt Van der Laan.

Holland Hopje

Wel is er een alternatief, het Holland Hopje. Die worden gemaakt door Confiserie Napoleon, bekend van de gele, zure ballen. “Onze Hollandse Hopjes onderscheiden zich door een volle, kenmerkende koffiesmaak. Elke fabrikant heeft zijn eigen recept, waardoor de smaak kan variëren', vertelt een woordvoerder vanaf het hoofdkantoor in het Zeeuwse Breskens. “Onze hopjes worden nog steeds op ambachtelijke wijze geproduceerd, volgens een geheim oud recept. Daardoor behouden ze hun unieke smaak.”

Bron: Omroep West