Noord-Brabant positief over concretere stikstofkoers kabinet

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant is positief over de stikstofplannen die landbouwminister Jaimi van Essen dinsdag presenteerde. "Het kabinet zet goede stappen om de stikstofuitstoot structureel te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening weer op gang te brengen", aldus Noord-Brabant in een eerste reactie. De provincie gaat de plannen zorgvuldig bestuderen om te zien wat ze betekenen voor de provincie en hoe ze aansluiten op de eigen koers.

Brabant is blij dat het kabinet ruimte laat voor provinciaal maatwerk, omdat zo maatregelen mogelijk zijn die "passen bij de specifieke situatie". "We hebben een grote stikstofopgave, met veel kwetsbare natuurgebieden en een sterke landbouwsector. Naast stikstof spelen ook andere factoren een rol bij natuurherstel, zoals verdroging, waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen. Dat vraagt om een samenhangende aanpak." En: "Onze inzet blijft om Brabant zo snel mogelijk open te krijgen en we zien daarvoor kansen met deze Kamerbrieven."

Het verhogen van de zogeheten rekenkundige ondergrens voor stikstof en de aangekondigde steun voor boerenbedrijven die willen innoveren, stoppen of verplaatsen, noemt de provincie positief. "Noord-Brabant wil samen met het Rijk zorgen dat Brabantse ondernemers zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat de regelingen tijdig beschikbaar komen en goed aansluiten op de praktijk en het bestaande Brabantse beleid."