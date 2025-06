GroenLinks-PvdA wil Zelensky naar Kamer halen tijdens NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA stelt voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit te nodigen om in de week van de NAVO-top in Den Haag de Tweede Kamer toe te spreken. De partij wil zo "een krachtig signaal van solidariteit" afgeven, en hoopt voor dit voorstel voldoende steun te krijgen van andere fracties.

"President Zelensky en Oekraïne vechten voor de vrijheid en veiligheid van hun eigen land en van Europa", zegt partijleider Frans Timmermans. "Het Oekraïense volk verdient een rechtvaardige en blijvende vrede, een toekomst zonder Russische agressie, en lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO. Daarom is het belangrijk dat president Zelensky is uitgenodigd voor de NAVO-top."

De rol van Zelensky op de NAVO-top zelf zal beperkt zijn. Hij is voorlopig alleen welkom bij het diner op het paleis waarvoor de koning de NAVO-leiders heeft uitgenodigd. Als het aan de Amerikaanse regering had gelegen, was de Oekraïense president er helemaal niet bij geweest, maar Europese lidstaten waaronder Nederland stonden op zijn aanwezigheid.