Noord-Holland wil 450 miljoen euro van Rijk voor stikstofaanpak

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil 450 miljoen euro van het Rijk voor maatregelen die nodig zijn voor herstel van beschermde natuurgebieden en het verminderen van stikstofuitstoot. Dat schrijven Gedeputeerde Staten en verschillende organisaties in de regio in een brief aan het kabinet.

Volgens Noord-Holland kan de provincie zonder extra geld niet de door Europa bepaalde natuurdoelen halen. Het meeste effect zou behaald kunnen worden rond Natura 2000-gebieden als Westzaan, Eilandspolder en Oostelijke Vechtplassen. In totaal telt Noord-Holland twaalf van dit soort stikstofgevoelige natuurgebieden. De provincie wil maatregelen nemen waarmee voor 2035 in de buurt van die natuurgebieden de stikstofuitstoot vanuit de landbouw met 30 tot 50 procent afneemt en daarmee de schade voor de natuur met 40 tot 60 procent vermindert.

Met het geld moeten onder meer coaches worden ingezet die boeren helpen om minder uit te stoten en er moet subsidie komen voor het innoveren van stallen.