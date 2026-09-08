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Noord-Holland wil strikter beleid voeren op nieuwe datacenters

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 15:08
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HAARLEM (ANP) - De Noord-Hollandse politiek wil dat er strengere regels komen voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige strategie die meer grip moest geven op de plaatsing van de vaak grote vierkante gebouwen, voldoet volgens Provinciale Staten niet. Datacenters kunnen regels omzeilen door bijvoorbeeld voor hoogbouw te kiezen en het bedrijf administratief op te splitsen in meerdere eenheden.
Een motie van ChristenUnie, PvdA, BBB, GroenLinks, SP, JA21, D66 en Volt die vraagt om een aanscherping, kreeg unanieme steun in de Staten. Gedeputeerde Esther Rommel (ruimtelijke ordening) gaf aan te kijken naar de werking van de strategie. Noord-Holland is koploper in het aantal datacenters en dit zal alleen maar toenemen doordat door AI de verwerking van data hard groeit. Vorig jaar waren er 67 datacenters en naar verwachting is dat in 2035 gestegen naar 92.
Aanleiding voor het verzoek van de indieners is de komst van een datacenter van Equinix in Amsterdam-Zuidoost, dat in de omgeving veel weerstand oproept.
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