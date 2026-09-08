Thuiswerken de norm bij grote werkgevers tijdens ov-staking

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van veel grote werkgevers in Nederland hebben woensdag de optie om thuis te werken, volgt uit een rondgang van het ANP. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er die dag bijna geen treinen, metro's en bussen.

Verzekeraar Nationale-Nederlanden en consumentenproductenconcern Unilever adviseren medewerkers om thuis te werken en niet naar kantoor te komen. Bij veel bedrijven is hybride werken sinds corona gemeengoed gebleven. "In de praktijk zien we dat medewerkers zich flexibel aanpassen in dit soort situaties, door vanuit huis te werken en afspraken online te laten plaatsvinden wanneer fysieke aanwezigheid niet mogelijk is, of te verplaatsen naar een ander moment", licht een woordvoerster van Unilever toe.

Grote bedrijven als ING, Rabobank en VodafoneZiggo verwachten daarnaast niet dat de ov-staking leidt tot merkbare impact op de dienstverlening. "Dankzij onze hybride manier van werken en de flexibiliteit die medewerkers hebben in hoe zij reizen en werken, verwachten wij eventuele hinder goed op te kunnen vangen", laat ING weten.

Fiets of auto

Medewerkers die wel op locatie moeten werken, maken gebruik van de fiets of auto, rijden mee met collega's of regelen onderling vervanging, laten verschillende bedrijven weten. Bij Albert Heijn zijn logistieke locaties en winkels gewoon open. "Mocht het voor sommige collega's een uitdaging zijn om op werk te komen, dan vinden onze teams onderling altijd een passende oplossing", meldt de supermarktketen.

In sommige gevallen nemen bedrijven waar personeel niet kan thuiswerken wel maatregelen. Zo regelt bloemenveiling Royal FloraHolland voor logistiek medewerkers alternatief vervoer met bussen als dat nodig is. "Het inzetten van alternatief vervoer kan betekenen dat niet iedereen op het gebruikelijke tijdstip kan starten, maar dat is goed op te vangen", laat een woordvoerster weten. "We verwachten daarom op dit moment geen grote gevolgen voor onze organisatie."

Een woordvoerder van ABN AMRO zegt dat binnen teams naar "passende oplossingen" wordt gekeken voor medewerkers die fysiek op locatie aanwezig moeten zijn.