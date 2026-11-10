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Noord-Korea beschuldigt VN-chef van partijdigheid

Samenleving
door anp
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SEOUL (ANP/RTR) - Noord-Korea betreurt dat VN-chef António Guterres "een vooringenomen en onverantwoordelijke houding" heeft aangenomen in een conflict tussen de twee Korea's over de beweerde explosie van landmijnen in september. Guterres volgt volgens de machtige zus van dictator Kim Jong-un, Kim Yo-jong, de lezing van Zuid-Korea in het dispuut over ontploffingen die Seoul meldde.
Een aantal Zuid-Koreaanse militairen is volgens Zuid-Korea gewond geraakt toen ze in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen op Noord-Koreaanse mijnen liepen. Guterres heeft opgeroepen de dialoog ook op militair gebied te hervatten om dergelijke incidenten te voorkomen. Noord-Korea bestrijdt het hele verhaal over de landmijnen en zegt niets met het incident te maken te hebben.
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